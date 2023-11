Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sattelzug löst Auffahrunfall aus; Rettungshubschrauber und Feuerwehr im Einsatz

Bad Hersfeld (ots)

BAB 4 Wommen; Am 09.11.2023, gegen 12:30Uhr, wurde der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld durch die Rettungsleitstelle Werra- Meißner Kreis ein Auffahrunfall mit 2 eingeklemmten Personen, auf der Bundesautobahn 4, zwischen den Anschlussstellen Herleshausen und Wommen gemeldet. Bei Eintreffen der Streife am Unfallort waren bereits mehrere RTW, die freiwillige Feuerwehr Herleshausen mit 15 Einsatzkräften sowie ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Nach ersten Ermittlungen befuhr ein 56jähriger bulgarischer Fahrer eines Sattelzuges den zweispurigen Baustellenbereich der Bundesautobahn 4 in Fahrtrichtung Frankfurt am Main. In Höhe der Unfallstelle geriet der Sattelzug plötzlich auf den linken Fahrstreifen. Ein nachfolgender PKW Mercedes, besetzt mit dem 54jährigen Fahrzeugführer und seiner 54jährigen Ehefrau aus dem Landkreis Offenbach, musste aufgrund dessen stark abbremsen. Ein ebenfalls nachfolgender PKW Audi, besetzt mit einem 60jährigen Fahrzeugführer und einer 61jährigen Beifahrerin aus Neustadt/ Hessen, erkannte die Situation nicht rechtzeitig und fuhr auf den vorausfahrenden Mercedes auf. Durch den Zusammenstoß wurden der Fahrzeugführer des Mercedes sowie die Fahrzeuginsassen des Audi leicht verletzt. Die Personen wurden nicht eingeklemmt und kamen zur weiteren Abklärung in nahegelegene Krankenhäuser. Der eingesetzte Rettungshubschrauber beförderte zeitnah einen Notarzt an die Einsatzstelle und brauchte aufgrund der leichten Verletzungen nicht als Transportmittel genutzt werden.

Die BAB 4 musste für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen in Fahrtrichtung Frankfurt, für ca. 45 Minuten voll gesperrt werden. Eine Rundfunkwarnmeldung wurde veranlasst. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 20.000-EUR geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell