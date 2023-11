Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++Betrunken ins Gleisbett+++Körperverletzung mit Messer+++Gemeinsam Sicheres Wiesbaden+++

Wiesbaden (ots)

1. Betrunken ins Gleisbett,

Wiesbaden, Gibber Straße, Freitag, 24.11.2023, 22:10 Uhr

(am)Ein betrunkener Autofahrer kam am Freitagabend am Bahnübergang in der Gibber Straße von der Straße ab und landete im Gleisbett.

Ein 55 Jahre alter Mann aus Wiesbaden befuhr gegen 22:10 Uhr mit seinem Pkw Dacia die Gibber Straße in Richtung Äppelallee. Beim Abbiegen auf den dortigen Bahnübergang kam der Fahrer von der Straße ab und landete mit seinem Fahrzeug im Gleisbett. Der Zugverkehr wurde daraufhin sofort gestoppt, was zu erheblichen Verspätungen im Bahnverkehr führte. Das Fahrzeug musste durch einen Abschleppdienst aus dem Gleisbett geborgen und abgeschleppt werden. An dem Dacia entstand ein Schaden in Höhe von ca. 5000,- EUR. An der Bahnanlage entstand laut Auskunft der Deutschen Bahn kein Schaden. Der Zugverkehr konnte nach der Unfallaufnahme wieder aufgenommen werden. An der Unfallstelle stellten die Beamten fest, dass der Fahrer unter Alkoleinfluss stand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von knapp 0,9 Promille.

Der Mann musste deshalb mit zum Polizeirevier, wo er sich einer Blutentnahme unterziehen musste und der Führerschein sichergestellt wurde.

2. Körperverletzung mit Messer

Wiesbaden, Moritzstraße Sonntag, 26.11.2023, 01:08 Uhr

Bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen vor einem Speiselokal in der Moritzstraße in der Nähe der Adelheidstraße wurde eine Person durch Messerstiche schwer verletzt.

(cw)Am frühen Sonntagmorgen kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen circa 15 Personen in der Moritzstraße vor einem Gastrobetrieb. Vor Eintreffen der Polizei hatten sich alle Personen teils mit PKW entfernt.

Kurze Zeit später wurde ein 19-jähriger Wiesbadener mit Stichverletzungen in einem Wiesbadener Krankenhaus vorstellig. Gegenüber den sofort entsandten Streifen gab die Person an, dass diese Verletzungen aus der Auseinandersetzung in der Moritzstraße stammen.

Aufgrund seiner Verletzungen wurde die Person stationär in der Klinik aufgenommen. Das zuständige 1. Polizeirevier in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) / 345 - 2140 auf dem 1. Polizeirevier zu melden.

3. Kontrollmaßnahmen Sicheres Wiesbaden

Stadtgebiet Wiesbaden Freitag, 26.11. und Samstag, 27.11.2023

Auch an diesem Wochenende führten die Landes- und Stadtpolizei Wiesbaden wieder gemeinsame Kontrollen in Wiesbaden durch. Dabei wurden Messer und Btm aufgefunden.

(cw)In den Nächten von Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag führten Kräfte der Stadtpolizei Wiesbaden und der Landespolizei im Rahmen des Programms "Gemeinsam Sicheres Wiesbaden" gemeinsam Kontrollen im Stadtgebiet Wiesbaden durch. Besonderen Schwerpunkt legten die Kontrollkräfte auf den Innenstadtbereich, rund um die Reisinger Anlagen, den Schlachthof und den Schelmengraben. Auch wurden gemeinsame Fußstreifen in der Fußgängerzone und in der Waffenverbotszone durchgeführt.

Insgesamt konnten 77 Personen kontrolliert werden. Dabei konnten ein sog. Multitool bei einer Kontrolle innerhalb der Waffenverbotszone sowie ein verbotenes Einhandmesser aufgefunden werden. Ebenfalls wurden geringe Mengen Betäubungsmittel aufgefunden.

Die Ordnungsbehörden der Landeshauptstadt Wiesbaden und Polizei werden weiterhin kooperieren und gemeinsame Kontrollen durchführen und in der Innenstadt präsent sein.

