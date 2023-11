Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Polizistin getreten+++ Parkplatzstreit eskaliert+++Ladendieb flüchtet+++Autoscheibe eingeschlagen+++ Mehrere Einbrüche im Stadtgebiet+++ Einbruch in Waschanlage+++Widerstand geleistet

Wiesbaden (ots)

1. Tätlicher Angriff auf Polizei,

Wiesbaden, Bahnhofsplatz, Freitag, 17.11.2023, 17:15 Uhr

(js) Am Freitagnachmittag kam es am Bahnhofsvorplatz zu einer Körperverletzung, weswegen die Polizei hinzugezogen wurde. Nach Eintreffen der Streife richtete sich die Aggression der Beschuldigten auch gegen die eingesetzten Beamten. Nachdem die Streife vor Ort den Sachverhalt aufnehmen wollte, sollte die spätere Beschuldigte, eine 15-jährige Wiesbadenerin, zum Zwecke weiterer Maßnahmen festgenommen und zum Polizeirevier verbracht werden. Währenddessen trat sie nach der eingesetzten Polizeibeamtin und beleidigte die Polizeikräfte fortwährend. Die Beamtin wurde hierdurch leicht verletzt, konnte aber ihren Dienst fortsetzen. Die 15-jährige muss sich nun den entsprechenden Strafverfahren stellen.

2. Streit um Parkplatz eskaliert,

Wiesbaden, Albrechtstraße, Freitag, 17.11.2023, 21:15 Uhr, (js) Nachdem es in der Wiesbadener Albrechtstraße zu Streitigkeiten bezüglich eines Parkplatzes kam, mündete die Situation in eine körperliche Auseinandersetzung. Am Freitagabend wurde die Polizei zu Streitigkeiten zwischen zwei männlichen Personen gerufen, die sich bezüglich der Belegung eines Parkplatzes uneins waren. Bei den Personen handelte es sich um einen 28-jährigen aus dem Main-Taunus-Kreis sowie einen 30-jährigen Wiesbadener. Der Wiesbadener wollte den Kontrahenten auf das dortige Anwohnerparken aufmerksam machen, was zu der Auseinandersetzung führte. Im Rahmen der sich anschließenden verbalen Auseinandersetzung, kam es dann zusätzlich zu Schlägen und Tritten gegen den Wiesbadener. Den 28-jährigen erwartet nun das entsprechende Strafverfahren.

3. Ladendieb flüchtet,

Wiesbaden, Friedrichstraße, Freitag, 17.11.2023, 18:00 Uhr

(js) Am Freitagabend flüchtetet ein bislang unbekannter Ladendieb aus einem Bekleidungsgeschäft in der Friedrichstraße und konnte noch kurz von einer Mitarbeiterin verfolgt werden. Gegen 18:00 Uhr wurde die Polizei darüber informiert, dass ein männlicher Dieb soeben diverse Bekleidungsgegenstände an sich genommen hatte, und aus dem Geschäft in der Friedrichstraße wegrannte. Die Mitarbeiterin verfolgte den Dieb, der Richtung Schwalbacher Straße rannte, kurzzeitig zu Fuß, verlor ihn dann aber aus den Augen. Er wurde als etwa 20 - 30 Jahre, ca. 1,60 m groß und von schmaler Statur beschrieben. Er habe eine weiße Jacke sowie eine blaue Jeans getragen. Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die Hinweise auf den Dieb geben können, sich mit dem 1. Revier unter 0611/345-2140 in Verbindung zu setzen.

4. Scheibe von Opel eingeschlagen,

Wiesbaden, Prinzessin-Elisabeth-Straße, Donnerstag, 16.11.2023, 11:40 Uhr

(js) Bereits am Donnerstagvormittag schlugen zwei bislang unbekannte Täter die Scheibe eines Opel ein. Gegen kurz nach halb Zwölf wurde die Polizei darüber informiert, dass in der Prinzessin-Elisabeth-Straße eine Scheibe eines abgestellten Fahrzeuges eingeschlagen wurde. Zwei männliche Personen flüchteten vom Tatort und konnten nach den umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nicht mehr angetroffen werden. Durch die Täter wurde eine Seitenscheibe eines silberfarbenen Opel Combo eingeschlagen. Sie konnten beide als schwarz gekleidet beschrieben werden. Eine Person war ca. 1,80 m groß, von kräftiger Statur und trug einen Bart. Der zweite Täter wurde als etwa 1,70 m groß, schlanke Statur und dunkle Haare beschrieben. Personen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der 0611/345-0 in Verbindung zu setzen.

5. Mehrere Einbrüche im Stadtgebiet

Wiesbaden, Goldsteintal, Händelstraße und Cheruskerweg Freitag, 17.11.2023, zw. 08:15 und 22:45 Uhr

(am) Im Laufe des Freitags kam es im Stadtgebiet zu drei Einbrüchen in Einfamilienhäuser bzw. einer Wohnung. Im Cheruskerweg hebelten der oder die Täter zwischen 17:00 und 22:45 Uhr die Terrassentüre eines Einfamilienhauses auf, durchsuchten das Haus nach Wertgegenständen und entkamen schließlich mit Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro. In der Händelstraße begaben sich die Täter zwischen 16.30 und 21:00 Uhr auf die Rückseite des Gebäudes und hebelten dort die Terrassentüre einer Wohnung auf. Auch hier wurden alle Räume durchsucht und Schmuck entwendet. Im Goldsteintal gelangten die Täter zwischen 08:15 und 18:45 Uhr mit einer zum Haus gehörenden Leiter auf den Balkon eines Einfamilienhauses. Dort wurde die Balkontüre aufgehebelt und die Räumlichkeiten durchsucht. Auch hier entkamen die Täter mit Schmuck im Wert von bisher unbekannter Höhe. Die Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

6. Einbruch in Waschanlage

Wiesbaden, Ostring Freitag, 17.11.2023, zwischen 02:15 und 03.10 Uhr

(am) Am frühen Freitagmorgen gelang es Einbrechern in die Räumlichkeiten einer Waschanlage in Nordenstadt einzubrechen. Zwischen 02:15 und 03:10 Uhr hebelten bisher unbekannte Täter die Metalltüre des Gewerbebetriebs im Ostring auf. In einem Raum gelang es den Tätern einen Tresor aufzubrechen und daraus Bargeld zu entwenden. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Aufgrund von Videoaufzeichnungen liegen Hinweise auf die unbekannten Täter vor. Es handelt sich demnach um drei männliche Personen, die mit dunklen bzw. grauen Jogginganzügen bekleidet waren. Diese waren teilweise maskiert und zumindest eine Person trug Sportschuhe der Marke NIKE. Die Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

7. Wohnwagenaufbrecher festgenommen - Zeugen gesucht Wiesbaden, Biebrich, Freitag, 17.11.2023, 17:00 Uhr bis Samstag, 18.11.2023, 07:20 Uhr

(cp)Am Samstagmorgen wurden zwei junge Männer in der Äppelallee bei dem Versuch in einen Wohnwagen einzubrechen von dessen Besitzer ertappt. Die beiden Männer ergriffen die Flucht, wurden jedoch von dem 35 Jahre alten Biebricher verfolgt und kurze Zeit später durch die Polizei festgenommen. Der 35-Jährige war erst gegen 06:50 Uhr heimgekehrt und trank in seiner Garage gerade noch einen Kaffee, als er wenige Minuten später aus der Garageneinfahrt ein Krachen hörte. Der Biebricher öffnete die Garage und stand vor zwei Männern, die offenbar gerade ein Fenster dort abgestellten Wohnwagens aufgebrochen hatten. Die beiden ergriffen sofort die Flucht. Der Geschädigte setzte einen Notruf ab und nahm die Verfolgung auf. Durch eine der hinzueilenden Streifen konnten die beiden 20 und 21 Jahre alten Täter dann festgenommen werden. In den Wohnwagen waren sie zwar nicht eingedrungen, jedoch musste der Geschädigte im Anschluss feststellen, dass aus seinem unverschlossenen VW-Bus der Fahrzeugschein entwendet worden war. Diesen hatten die beiden Täter zwar nicht mehr dabei, jedoch eine Jacke, die, wie sich später herausstellte, aus einem ebenfalls unverschlossenem Pkw in der Metzer Straße entwendet worden war. Zudem kam es in Biebrich im Laufe der Nacht zu weiteren Diebstahlen aus teils unverschlossenen Fahrzeugen. In der Diltheystraße, Ecke Riehlstraße wurde aus einem gelben Hyundai i30 ebenfalls der Fahrzeugschein entwendet. In der Bernhard-May-Straße, nahe der Höchster Straße wurde in einen schwarzen Peugeot 308 eingebrochen. Auch hier wurde, neben Oberbekleidung und USB-Ladekabeln, der Fahrzeugschein gestohlen. Zwischen 06:45 Uhr und 06:50 Uhr wurden aus einem grauen BMW in der Straße der Republik eine geringe Summe Bargeld und ein Führerschein entwendet. Dessen Besitzer war dort nur kurz in einem Kiosk, hatte sein Auto direkt davor abgestellt und ebenfalls nicht abgeschlossen. Ob die Taten im Zusammenhang stehen, ist nun Gegenstand weiterer Ermittlungen. Daher sucht die Polizei nun Zeugen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0611 / 3450 entgegen.

8. Schlägerei in Gaststätte,

Wiesbaden, Schwalbacher Straße, Samstag, 18.11.2023, 03:17 Uhr

(cp)In der Nacht zum Samstag wurde ein 47 Jahre alter Mann in einer Wiesbadener Gaststätte von einem Unbekannten mit einem Glas oder einer Flasche niedergeschlagen und verletzt. Der Täter konnte flüchten. Der 47-Jährige verbrachte die Nacht gemeinsam mit einem Bekannten in einem Club in der Schwalbacher Straße. Gegen 03:20 Uhr befand er sich auf der Tanzfläche, als plötzlich von hinten angegriffen worden sein soll. Der Täter soll sich von hinten genähert und aus einer dreiköpfigen Gruppe heraus mit einer Flasche oder einem Glas auf den Kopf des Geschädigten eingeschlagen haben. Hierbei sei das Gefäß zerborsten. Zudem erlitt der Mann eine Schnittverletzung an einem seiner Arme, welche durch das mittlerweile geborstene Glas verursacht worden sein soll. Anschließend sollen der Täter und die beiden anderen Personen aus dem Club geflüchtet sein. Der Täter sei circa 190 cm groß, habe kurze braune Haare, einen schwarzen Oberlippen- und Kinnbart. Er soll mit einem schwarzen Hoodie bekleidet gewesen sein und habe eine Goldkette mit einem Kreuz getragen. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter 0611 / 345-2140 zu melden.

9. Betrunken beinahe Fußgängerin überfahren - Zeugen gesucht, Wiesbaden, A66, Frauenstein, Schierstein, Samstag 18.11.2023, bis 17:47 Uhr

(cp)Ein betrunkener Autofahrer soll Samstagabend in Schierstein um ein Haar eine Fußgängerin überfahren haben. Diese habe sich mit einem Sprung zur Seite retten müssen und wird nun dringend als Zeugin gesucht.

Ein Autofahrer meldete am Samstagabend über Notruf einen blauen Opel Corsa mit Lüdinghausener Kennzeichen (LH), dessen Fahrer offensichtlich betrunken sei. Dem Zeugen war zuvor in der Grorother Straße von diesem Fahrzeug die Vorfahrt genommen worden, als es von der A66 aus Richtung Rüdesheim kommend nach links in Richtung Schierstein abbog. Der Zeuge, welcher aus Richtung Frauenstein kam, folgte dem Fahrzeug. In der Reichsapfelstraße, etwa in Höhe eines gegenüberliegenden Döner-Restaurants soll der Corsa dann nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und auf den Bürgersteig geraten sein, sodass eine Fußgängerin zur Seite springen musste. Der 45 Jahre alte Fahrer des Corsa setzte seine Fahrt unbeirrt fort und wurde kurz danach in der Rheingaustraße von der Polizei gestoppt. Der aus dem Kreis Minden-Lübbecke stammende Mann brachte es bei einem Vortest auf rund 1,2 Promille, weswegen ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeuginnen und Zeugen, die das Fahrzeug zuvor beobachtet haben oder gar selbst gefährdet wurden. Insbesondere die Dame, welche zur Seite springen musste wird dringend gebeten, sich unter 0611 / 345-2540 beim 5. Polizeirevier zu melden.

10. Widerstand geleistet

Wiesbaden, Schwalbacher Straße Sonntag, 19.11.2023, 04:12 Uhr

(kk)Ein 30-jähriger und ein 40-jähriger Mann leisteten am Sonntagmorgen in der Schwalbacher Straße Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Gegen 04:12 Uhr sollten die beiden Männer einer Personenkontrolle unterzogen werden, nachdem es zunächst zu einer Körperverletzung vor einer Gaststätte mit mehrere Beteiligten gekommen sein soll. Beide Männer verhielten sich aggressiv, verweigerten die Herausgabe ihrer Personalien und folgten den Anweisungen der Polizei nicht. Als daraufhin beiden Männern Handfesseln angelegt werden sollten, hätten sich beide massiv gewehrt. Schlussendlich musste der 40-Jährige zu Boden gebracht werden. Gegen den 30-Jährigen musste sogar Pfefferspray eingesetzt werden. Beide Männer standen augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol. Im Ergebnis wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, in dem sich beide Männer nun verantworten müssen.

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell