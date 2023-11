Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Frau sexuell belästigt+++Einbrecher unterwegs+++Unfall fordert Verletzte+++"Gemeinsam sicheres Wiesbaden"

Wiesbaden (ots)

1. Exhibitionist festgenommen,

Wiesbaden, Adelheidstraße, Samstag, 11.11.2023, 23:25 Uhr

(jul) Am Samstagabend nahm ein Mann in der Adelheidstraße sexuelle Handlungen an sich vor und belästigte dadurch eine junge Frau. Am Samstagabend um 23:25 Uhr verließ die 18-jährige Frau ein Mehrfamilienhaus in der Adelheidstraße und konnte den 33-jährigen Mann feststellen, welcher sexuelle Handlungen an sich vornahm. Durch die alarmierten Einsatzkräfte konnte der Mann angetroffen und festgenommen werden. Der 33-jährige Mann wurde erkennungsdienstlich behandelt und anschließend wieder vom Polizeirevier entlassen.

2. Einbruch in Mehrfamilienhaus,

Wiesbaden, Nordost, Gluckstraße, Samstag, 11.11.2023, 17:55 Uhr bis 22:35 Uhr

(cp)Samstagabend brachen Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus in der Gluckstraße ein. Der eher überschaubaren Beute steht dabei ein Schaden von mehreren Hundert Euro entgegen.

Die Täter verschafften sich zwischen 17:55 Uhr und 23:35 Uhr durch ein aufgehebeltes Fenster Zutritt zur Erdgeschosswohnung des Mehrfamilienhauses. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Hierbei waren sie jedoch nicht sonderlich erfolgreich und ergriffen mit ihrer Beute, die lediglich aus einem Personaldokument bestand, die Flucht. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0611 / 3450 entgegen.

3. Camper von Einbrecher heimgesucht,

Wiesbaden, Rheingauviertel, Philipp-Holl-Straße / Friedrich-Naumann-Straße, Mittwoch, 08.11.2023 bis Samstag, 11.11.2023

(cp)Zwischen Mittwochnachmittag und Samstagvormittag hatten es Einbrecher im Rheingauviertel auf geparkte Campingfahrzeuge abgesehen. In der Philipp-Holl-Straße traf es ein nahe der Diltheyschule abgestelltes Wohnmobil. Der bislang unbekannte Täter verschaffte sich über eines der Ausstellfenster gewaltsam Zutritt und durchsuchte das Fahrzeug. Neben einigen Batterien entwendete er einen USB-Lautsprecher und entkam anschließend unbemerkt. Auf die gleiche Art und Weise gelang es einem Unbekannten einige hundert Meter weiter in einen Wohnwagen in der Friedrich-Naumann-Straße einzudringen. Aus dem in Höhe der Fritz-Philippi-Straße Anhänger entwendete der Täter einen Bluetoothlautsprecher. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter 0611 / 3450 bei der Polizei zu melden.

4. Frontalzusammenstoß fordert Verletzte, Wiesbaden, L 3038, Krauskopfstraße, Samstag, 11.11.2023, 10:50 Uhr,

(js) Am Samstagvormittag kam es auf der L 3038 zwischen dem Chausseehaus und Georgenborn zu einem Verkehrsunfall, bei welchem drei Person verletzt wurden und erheblicher Sachschaden entstand. Gegen 10:50 Uhr befuhr ein 81-jähriger aus dem Rheingau-Taunus-Kreis die L 3038 in Fahrtrichtung Georgenborn und kam in einem Kurvenbereich in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem ihm entgegenkommenden Mercedes, der mit dem 65-jährigen Fahrer sowie seiner 61-jährigen Beifahrerin, beide ebenfalls aus dem Rheingau-Taunus-Kreis, besetzt war. Alle drei Insassen wurden zum Teil schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Bei keiner der Personen bestand Lebensgefahr. Die Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt, sodass sich der geschätzte Sachschaden auf etwa 80.000 Euro beläuft. Die L 3038 war im Rahmen der Unfallaufnahme und den sich anschließenden Reinigungsarbeiten für etwa 4 Stunden voll gesperrt. Der Verkehr wurde von der Polizei umgeleitet.

5. Unfall mit hohem Sachschaden,

Wiesbaden, Kurt-Schumacher-Ring, Freitag, 10.11.2023, 17.50 Uhr

(akl) Ein 26-jähriger Taunussteiner befuhr am Freitag gegen 17.50 Uhr mit seinem weißen Golf den Kurt-Schumacher-Ring, aus Richtung Dotzheimer Straße, in Richtung Dürerplatz. In Höhe der Hausnummer 39 kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte dort einen geparkten Mercedes und einen Opel. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, es entstand aber ein Sachschaden von etwa 35.000 Euro. Alle Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, der Golf wurde eigenständig abgeschleppt.

6. Gemeinsam Sicheres Wiesbaden,

Stadtgebiet Wiesbaden, Freitag, 10.11.2023 und Samstag, 11.11.2023, 19:00 Uhr bis 03:00 Uhr

(jul) In der Nacht von Freitag auf Samstag und in der Nacht von Samstag auf Sonntag führten Kräfte der Stadtpolizei und der Polizeidirektion Wiesbaden gemeinsame Kontrollen in der Wiesbadener Innenstadt durch. Im Rahmen des von Stadt und Polizei gemeinsam initiierten und umgesetzten Programms " Sicheres Wiesbaden" finden diese Kontrollen regelmäßig statt. Die Kontrollschwerpunkte wurden im Bereich der Innenstadt, der Parkanlage "Warmer Damm", am Schlachthof und den Reisinger Anlage gelegt. Zudem wurde die Einhaltung der Waffenverbotszone überprüft. Es konnten keine Verstöße festgestellt werden. Weiterhin wurden die Wiesbadener Polizeireviere bei der täglichen Arbeit unterstützt. Insgesamt wurden 56 Personen kontrolliert. Bei drei Personenkontrollen konnten geringe Mengen Betäubungsmittel aufgefunden werden. Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurden eingeleitet. Die Ordnungsbehörden der Landeshauptstadt Wiesbaden und Polizei werden weiterhin kooperieren und gemeinsame Kontrollen durchführen.

