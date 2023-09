Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: 24-Jähriger greift wahllos Passantinnen an/ Taschendiebe

Halver (ots)

Ein 24-jähriger Mann hat am Donnerstag mit einer Absperrkette auf einen Hund eingeschlagen, eine Mitarbeiterin des Ordnungsamtes belästigt, diverse Gegenstände beschädigt und einen Diebstahl aus einem Pkw begangen. Innerhalb von nur wenigen Stunden verschaffte er sich ein halbes Dutzend Anzeigen. Am Nachmittag wurde er erneut zwangseingewiesen.

Gegen 8.30 Uhr beobachteten Zeugen an der Thomasstraße, wie der Mann eine Leuchte aus der Wand riss, eine andere Lampe zerstörte und ein Schild umtrat. Gegen 10.30 Uhr begegnete ihm an der Thomasstraße, Ecke Frankfurter Straße, eine Mitarbeiterin des städtischen Ordnungsamtes. Weil er so brüllte, fragte die Dienstkleidung tragende Frau, ob sie ihm helfen könne. Er fasste sie an und kam ihr sehr bedrohlich nahe. Sie schob ihn weg und flüchtete ins Rathaus. Der Mann verfolgte sie bis in das Rathaus. Erst als er sah, dass dort Handwerker arbeiteten, drehte er ab. Die Mitarbeiterin erstattete später Anzeige bei der Polizei wegen sexueller Belästigung. Noch in der Nähe des Rathauses spuckte er einer 75-jährigen Frau ins Gesicht. Als sich die Frau beschwerte, lachte er und ging weiter. Die Frau erstattete Anzeige bei der Polizei wegen Körperverletzung. Minuten später begegnete ihm auf der Wiesenstraße eine 29-jährige Frau, die ihre Chihuahuha-Hündin Gassi führte. Er habe gegrunzt und geschrien, gab die Frau später der Polizei zu Protokoll. Er stellte sich der Frau in den Weg und fragte sie nach ihrem Alter. Als die Frau sagte, dass er sie in Ruhe lassen sollte, holte er mit Kette aus und prügelte auf die Hündin ein. Die Frau rannte weg. Der Unbekannte warf eine Getränkedose nach ihr, verpasste sie jedoch. Er schrie weiter herum, ließ dann aber von der Frau ab. Die Frau machte sich auf den Weg zur Polizei, um Anzeige zu erstatten wegen Tierquälerei und einer versuchten Körperverletzung. Sie wollte anschließend einen Tierarzt aufsuchen.

Noch bevor die Frau allerdings bei der Polizei eintraf, keine fünf Minuten nach dem Vorfall am Rathaus, stand der etwa 24-jährige Mann mit der Kette in der Hand vor der Tür der Polizeiwache, klingelte Sturm und schrie unverständliche Sätze in die Sprechanlage. Bevor ein Polizeibeamter an der Tür war, verschwand der Mann zwischen geparkten Autos. Er riss eine Fahrzeugtür auf, schlug die Tür gegen einen danebenstehenden Wagen und ergriff eine im Pkw liegende Flasche Autoparfum. Der Polizeibeamte überwältigte ihn, legte ihm Handfesseln an und hielt ihn fest bis zum Eintreffen der Kollegen. Die vermutlich an anderer Stelle im Stadtgebiet gestohlene Absperrkette wurde sichergestellt. Auf Veranlassung des städtischen Ordnungsamtes und nach einer Untersuchung durch einen Arzt wurde der Mann nach Psych-KG eingewiesen und von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Eine 87-jährige Halveranerin wurde bereits am Mittwochnachmittag beim Einkaufen in der Bahnhofstraße bestohlen. Sie erstattete am Freitag Anzeige bei der Polizei. Nach ihren Angaben hatte sie in einem Drogeriemarkt eingekauft und wechselte in einen Discounter nebenan. Dort an der Kasse bemerkte sie, dass ihre Geldbörse nicht mehr in ihrer Tasche steckte. Die Polizei warnt weiter vor Taschendieben, die insbesondere in den heimischen Discountern nach ihren meist älteren Opfern suchen. Deshalb sollten Wertsachen möglichst dicht am Körper, zum Beispiel in Innentaschen von Jacken, verwahrt werden. Bestohlene sollten unbedingt sofort abhanden gekommene Bankkarten bei ihrer Bank melden und Anzeige bei der Polizei erstatten. Die Polizei kann, wenn die Kartendaten vorliegen, zusätzlich eine KUNO-Sperrung veranlassen. Diese verhindert den Einsatz einer Karte per Lastschriftverfahren. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell