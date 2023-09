Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Prügelei auf dem Rathausplatz/Einbruch in Geschwister-Scholl-Gymnasium/Streit an Tankstelle

Lüdenscheid (ots)

Zwei Lüdenscheider haben sich am frühen Sonntagmorgen, gegen 04:25 Uhr, vor einer Pizzeria am Rathausplatz geprügelt. Die beiden Männer (31-Jahre und 21-Jahre) waren zuvor verbal in Streit geraten. Der Ältere schlug dem Jüngeren im weiteren Streitverlauf ins Gesicht. Dieser wurde leichtverletzt mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht. Der aggressive und stark alkoholisierte 41-Jährige schlief seinen Rausch im Polizeigewahrsam aus. (schl)

Über das Wochenende verschafften sich Unbekannte über eine Tür gewaltsam Zutritt zum Geschwister-Scholl-Gymnasium. Im Inneren brachen sie weitere Türen auf und entwendeten Laptops und Tablets. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Zeugen werden gebeten sich unter 02351/9099-0 mit der Polizeiwache in Lüdenscheid in Verbindung zu setzen. (schl)

Nach einem Streit am Sonntag gegen 0.45 Uhr auf einem Tankstellengelände an der Talstraße hat die Polizei einen 29-jährigen Mann vorläufig festgenommen. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen stand ein 23-Jähriger mit seinem Wagen noch an einer Tanksäule, obwohl er bereits getankt hatte. Zwei Männer forderten den Fahrer auf, die Säule freizumachen und begannen einen Streit. Als der Fahrer wegfuhr, rannte einer der beiden, ein 29-Jähriger, hinter dem Wagen her und zertrümmerte mit einem Faustschlag die Fahrertürscheibe. Der Fahrer gab Gas und flüchtete. Nachdem die Polizei eingetroffen war, kehrte er zur Tankstelle zurück. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die durch Glassplitter verursachten Verletzungen. Weil der 29-Jährige keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde er vorläufig festgenommen. Zur Verhinderung weiterer Straftaten und Ausnüchterung verblieb er im Gewahrsam der Polizei. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft und Hinterlegung einer Sicherheitsleistung wurde er entlassen. (cris)

