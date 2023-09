POL-MK: Handtasche aus Auto gestohlen

Iserlohn/Altena (ots) - Nach einer Unfallflucht sucht die Polizei nach einem Lkw mit Anhänger und roter Plane. Am Donnerstagabend meldete sich verletzter Pedelec-Fahrer bei der Polizei in Iserlohn und erstattete Anzeige. Der 53-Jährige berichtete, dass er am Morgen gegen 6.20 Uhr auf dem Weg nach Altena über die Kesberner Straße fuhr. In einer Rechtskurve habe ihn ein Lkw mit Anhänger überholt. Als Gegenverkehr kam, ...

mehr