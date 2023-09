Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Lkw verdrängt Pedelec-Fahrer und flüchtet

Iserlohn/Altena (ots)

Nach einer Unfallflucht sucht die Polizei nach einem Lkw mit Anhänger und roter Plane. Am Donnerstagabend meldete sich verletzter Pedelec-Fahrer bei der Polizei in Iserlohn und erstattete Anzeige. Der 53-Jährige berichtete, dass er am Morgen gegen 6.20 Uhr auf dem Weg nach Altena über die Kesberner Straße fuhr. In einer Rechtskurve habe ihn ein Lkw mit Anhänger überholt. Als Gegenverkehr kam, scherte der Lkw wieder ein und kam dem Pedelec-Fahrer bedrohlich nahe. Der 53-Jährige wich nach rechts aus, geriet gegen den Bordstein und stürzte. Obwohl er an der Straße liegenblieb, hielt kein nachfolgendes Fahrzeug an. Er fuhr weiter bis zu seiner Arbeitsstelle, von wo ihn ein Kollege ins Krankenhaus brachte. Die Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht und sucht nach dem flüchtigen Lkw-Fahrer und Zeugen des Unfalls. Hinweise bitte unter Telefon 9199-0. (cris)

