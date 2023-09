POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2023

Menden (ots) - Zwischen Mittwochnachmittag, 16:45 Uhr und Donnerstagmorgen, 06:55 Uhr sind Unbekannte in einen Baucontainer an der Bertingloher Straße eingebrochen. Die Täter brachen die Tür des Containers dazu zunächst gewaltsam auf. Aus dem Inneren entwendeten sie anschließend ein Dreibeinstativ sowie einen Vibrationsstampfer. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Menden unter 02373/9099-0 entgegen. (schl) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer ...

mehr