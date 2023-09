Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zigarettenautomat aufgebrochen

Halver (ots)

Vermutlich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen unbekannte einen Zigarettenautomaten in der Hagener Straße auf. Aus dem Inneren des Autoamten entwendeten sie anschließend Zigaretten und Bargeld in unbekannter Höhe. Täterhinweise liegen der Polizei bislang nicht vor. (schl)

