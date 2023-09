Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: 20-Jährige randaliert auf Sternplatz und versucht Polizeibeamtin zu beißen

Lüdenscheid (ots)

Eine 20-Jährige hat am Donnerstagabend, gegen 18:20 Uhr, auf dem Sternplatz randaliert. Die junge Frau schrie ohne erkenntlichen Grund Passanten an und verhielt sich mehrfach distanzlos. Bei Eintreffen der Polizeibeamten blieb die Frau aggressiv. Sie ließ sich nicht beruhigen, beleidigte die Polizisten und schrie weiter Passanten an. Die 20-Jährige wurde daraufhin zur Polizeiwache gebracht. Im Streifenwagen versuchte sie eine Polizistin zu beißen, verfehlte jedoch ihr Ziel knapp. Da sich Hinweise auf eine psychische Erkrankung ergaben, wurde die junge Frau durch einen Arzt und das Ordnungsamt der Stadt Lüdenscheid in einer psychiatrischen Klinik untergebracht. (schl)

