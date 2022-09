Griesheim (ots) - Ein Münzautomat für den Wasserstrahler auf dem Gelände einer Tankstelle in der Bunsenstraße geriet am Dienstag (20.9.) in der Zeit zwischen etwa 1 Uhr und 2 Uhr in den Fokus eines Kriminellen. Der noch Unbekannte öffnete gewaltsam den Automaten und entwendete eine noch nicht bekannte Summe Bargeld. Mit seiner Beute flüchtete er unerkannt. Das ...

mehr