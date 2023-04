Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Abbiegeunfall in Fulda-Petersberg mit 7.500 Euro Schaden

Fulda (ots)

Ein Gesamtsachschaden in Höhe von 7.500 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitag (28.04.) gegen 20.15 Uhr in Petersberg, Rhönbergstraße.

Ein 22-jähriger Mann aus Petersberg befuhr mit seinem PKW, einem VW Polo, in Petersberg die Magretenhauner Straße aus Fahrtrichtung Magretenhaun kommend und wollte im weiteren Verlauf in die Rhönbergstraße einbiegen. Hierbei übersah der Fahrer vermutlich einen auf der Rhönbergstraße in Fahrtrichtung Stöckels fahrenden PKW Opel Grandland. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei der Opel Grandland durch die Wucht des Aufpralls noch in den Gegenverkehr rutschte und einen dort entgegenkommenden PKW, ebenfalls einen VW Polo, leicht touchierte.

Glücklicherweise wurden weder der 22-jährige Unfallverursacher, noch die Fahrerin des Opel Grandland, eine 68-jährige Frau aus Petersberg, verletzt. Auch die Fahrerin aus dem entgegenkommenden VW Polo, der leicht touchiert wurde, blieb unverletzt.

