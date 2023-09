POL-MK: "Hallo Mama"-Trick erfolgreich

Neuenrade (ots) - Am Samstagnachmittag, zwischen 13:30 und 14:30 Uhr, brach ein unbekannter Täter in einen am Kohlberg parkenden Seat Ibiza ein. Er zerstörte dafür eine Seitenscheibe. Aus dem Innenraum wurde eine schwarze Handtasche samt Inhalt gestohlen. Täterhinweise liegen nicht vor. (schl) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) ...

