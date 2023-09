Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Betrüger mit "Hallo Mama/Papa"-Trick erfolgreich/Fan bei Eishockeyspiel angegriffen/Versuchter Firmeneinbruch

Iserlohn (ots)

Ein 68-Jähriger erhielt am Samstagnachmittag eine SMS seiner angeblichen Tochter. Die falsche Tochter gab an, dass sie eine neue Nummer habe, da ihr altes Handy kaputt sei. Zudem bat sie um zwei Überweisungen. Der Geschädigte überwies daraufhin einen hohen dreistelligen Betrag per Onlineüberweisung. Erst später kamen ihm Zweifel und er erstattete Anzeige. Die Polizei rät, bei einer Kontaktaufnahme dieser Art misstrauisch zu sein. Es empfiehlt sich, Angehörige unmittelbar unter der bislang bekannten Nummer anzurufen, um den Sachverhalt zu hinterfragen. Geldüberweisungen und -übergaben an Unbekannte sollten nie durchgeführt werden. Bei einer getätigten Überweisung ist es in jedem Fall ratsam, das Geldinstitut zu informieren, um die Zahlung eventuell noch rückgängig machen zu können. Betroffene sollten darüber hinaus eine Anzeige bei der Polizei erstatten. (schl)

Ein 19-jähriger Fan aus Schwenningen wurde während des Eishockeyspiels am Sonntag durch unbekannte Täter attackiert. Bei einem Toilettenbesuch wurde er zunächst durch einen ca. 25 bis 30 Jahre alten und ca. 1.75m-1.80m großen Mann mit kurzen dunkelblonden Haaren angesprochen. Dieser forderte die Herausgabe seines Fanschals. Als der 19-Jährige dies verweigerte, schlug der Unbekannte auf ihn ein und zog am Schal. Im weiteren Verlauf kamen weitere Personen hinzu, die auf den jungen Fan einschlugen. Als ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes auf das Gerangel aufmerksam wurde, flüchteten die Personen in unbekannte Richtung. Der Geschädigte wurde leicht verletzt. Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Raubes. Weiterführende Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen. (schl)

Drei Unbekannte versuchten am Samstagabend, gegen 22:10 Uhr, in eine Firma am Rombrocker Bach einzubrechen. Die Täter beschädigten dabei ein Fenster. In das Firmengebäude selber stiegen sie nicht ein, da sie einen Alarm auslösten. Mit einem unbekannten Kleinwagen flüchteten sie anschließend in unbekannte Richtung. Teile der Tat wurden videografiert. Die Täter können nicht näher beschrieben werden. Zeugen werden gebeten sich unter 023717/9199-0 mit der Polizeiwache in Iserlohn in Verbindung zu setzen. (schl)

