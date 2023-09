Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Ihlow - Berauscht gefahren/Wiesmoor - Verletzte nach Unfall/Aurich - Unfallflucht/Aurich - Nach Unfall geflüchtet

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Ihlow - Berauscht gefahren

Am Dienstagabend hielten Polizeibeamte einen Autofahrer in Ihlow an. Während der Kontrolle auf der Emder Straße stellte sich heraus, dass der 20-jährige Fahrer unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein entsprechender Test verlief positiv auf die Wirkstoffe THC und Kokain. Zudem war der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Eine Blutprobe wurde entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Wiesmoor - Verletzte nach Unfall

Am Dienstag gegen 14 Uhr hat es in Wiesmoor einen Unfall gegeben. Nach ersten Erkenntnissen ist ein 71-jähriger Autofahrer aufgrund eines medizinischen Notfalls auf die Gegenfahrbahn gekommen. Er streifte hierbei einen Ford, der in Richtung Friedeburg fuhr. Anschließend stieß der Fahrer gegen einen geparkten VW, welcher dadurch auf den Radweg geschoben wurde und dort mit einer 56-jährigen Pedelec-Fahrerin und einem geparkten Skoda zusammenstieß. Insgesamt entstand ein Sachschaden von über 20.000 Euro. Der Unfallverursacher und die Pedelec-Fahrerin wurden schwer verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Aurich - Unfallflucht

Am Dienstag kam es zu einer Unfallflucht in Aurich. In der Zeit von 9 Uhr bis 15 Uhr stieß ein derzeit unbekannter Autofahrer gegen die Beifahrerseite eines grauen VW Multivan. Das Auto war zu diesem Zeitpunkt in der Von-Bodelschwingh-Straße abgestellt. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt. Hinweise bitte an die Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 606 215.

Aurich - Nach Unfall geflüchtet

In Aurich ist am Dienstag ein Unfallverursacher geflüchtet. In der Zeit von 7.10 Uhr bis 16.35 Uhr stieß ein derzeit unbekannter Autofahrer gegen die Beifahrerseite eines braunen VW und entfernte sich, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Das Auto war auf einem Parkplatz in der Egelser Straße abgestellt. Hinweise nimmt die Polizei Aurich unter 04941 606215 entgegen.

