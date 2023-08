Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Kompletter Reifensatz entwendet

Wer hat den Abtransport beobachtet?

Darmstadt (ots)

Am Sonntagabend (27.8.) hat ein Autobesitzer den Diebstahl seiner vier Autoräder festgestellt und die Polizei verständigt. Ersten Ermittlungen lagerten die Räder in einer Garage in der Niersteiner Straße, zu der sich die Kriminellen Zugang verschafften und die Beute abtransportierten. Der Tatzeitraum reicht aktuellen Erkenntnissen zufolge bis zum Donnerstag (24.8.) zurück. Möglicherweise konnten Zeugen innerhalb des Zeitraumes verdächtige Beobachtungen tätigen oder die Täter beim Abtransport der Beute beobachten? Alle in diesem Zusammenhang stehenden Hinweise nehmen die Ermittler des Kommissariats 42 unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

