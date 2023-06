Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 19.06.2023

Goslar (ots)

GS-Oker

-Hoher Sachschaden bei Einbruch

Im Zeitraum von Samstag, 17.06.2023, 12.30 Uhr - 18.06.2023, 11.45 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter auf dem Gelände eines abfallverarbeitenden Betriebes in der Harlingeroder Landstraße gewaltsam in ein Verwaltungsgebäude ein. Im Inneren zerstörten sie bei der Suche nach Diebesgut weitere Türen. Nach derzeitigem Stand gingen sie dabei jedoch leer aus. Der angerichtete Schaden liegt allerdings bei rund 6.000 EUR.

Das in diesem Fall ermittelnde 2. Fachkommissariat des Zentralen Kriminaldienstes aus Goslar bittet um Zeugenhinweise unter 05321 / 3390.

Hahausen/B82

-Sturz mit dem Motorroller verlief glimpflich

Zum Glück nur leicht verletzt wurde eine 25-jährige Frau aus Bad Salzdetfurth, als sie mit ihrem Motorroller auf der Bundesstraße 82 zu Fall kam.

Die junge Frau war aus Rtg. Rhüden kommend in Höhe der Ortschaft Hauhausen vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers von der Fahrbahn abgekommen und gestürzt. Ein dahinter befindlicher 27-jähriger PKW Fahrer aus Lehrte sicherte die Unfallstelle ab und leistete bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes erste Hilfe. Die 25-Jährige konnte nach ambulanter Behandlung in der Nacht das Krankenhaus wieder verlassen. Der am Roller entstandene Schaden liegt im dreistelligen Bereich.

GS-Innenstadt

-Bahnhofsuhr abgestürzt (Fotos)

Am 18.06.2023, gegen 22.30 Uhr, meldete ein Mitarbeiter eines am Bahnhofsvorplatz angesiedelten Imbissbetriebes, dass die große "Bahnhofsuhr", welche sich an der südöstlichen Giebelseite des Hauptgebäudes befunden hatte, abgestürzt sei.

Die ca. 1x1m große und viereckige Uhr habe beim Herunterfallen aus rund vier Metern ein Lieferfahrzeug beschädigt. Personen waren zu diesem Zeitpunkt offenbar nicht in der Nähe.

Die eingesetzten Beamten konnten vor Ort keinen Hinweis auf Fremdeinwirkung feststellen. Daher wird derzeit davon ausgegangen, dass der "Zahn der Zeit" an der Befestigung genagt hat, und für den Absturz verantwortlich sein dürfte.

-Lüdke, KHK-

