POL-GS: Pressemeldung der Polizeiinspektion Goslar v. 18.06.2023

Goslar - Urkundenfälschung

Am Freitag, 16. Juni 2023 reicht der 42-jährige, männliche Täter ein gefälschtes Rezept in der Apotheke ein, um somit in den Besitz verschreibungspflichtiger Medikamente zu gelangen. Während der Tatausführung wird der Täter überführt und seine Personalien festgestellt. Er muss sich nun u.a. in einem Strafverfahren aufgrund des Verdachts der Urkundenfälschung verantworten.

Goslar - Körperverletzung

Am Samstag, 17. Juni 2023, um 00:21 Uhr, kommt es in der Schützenallee in Goslar in den frühen Morgenstunden zu einer wechselseitigen Körperverletzung zwischen fünf Männern. Nach vorangegangener Drohung schlagen die aus Osterwieck stammenden, alkoholisierten Männer auf ihre Opfer ein. Dabei werden neben den sich wehrenden Opfern auch zwei Schlichtende durch Faustschläge verletzt. Ein 23-jähriges Opfer wird hierdurch derart verletzt, dass er mittels Krankenwagen dem örtlichen Krankenhaus zugeführt werden muss.

Goslar - Körperverletzung

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 16./17. Juni 2023 kommt es in einer örtlichen Diskothek in der Marstallstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung, im Rahmen dessen die 25- und 23-jährigen Täter ihre Opfer mittels Kopfstoß und Faustschlag verletzen. Die beiden Opfer sind stark alkoholisiert und werden durch den Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Goslar - Verkehrsüberwachung

Im Rahmen durchgeführter Verkehrskontrollen wird der 44-jährige Führer eines E-Bikes ohne bestehende Haftpflichtversicherung festgestellt. Ein Strafverfahren aufgrund des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungssetz wurde eingeleitet. Ein weiterer Kraftfahrzeugführer missachtete die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h im Bereich des Campingplatzes entlang der B241 und passierte die Kontrollstelle mit einer vorwerfbaren Geschwindigkeit von 115 km/h (+35 km/h). Ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Zeugen, die sich der Polizei bislang nicht mitgeteilt haben und Hinweise zu den Tathandlungen und/oder Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Goslar zu melden (Tel. 05321-339-0).

