Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung Polizeikommissariat Seesen vom 19.06.2023

Goslar (ots)

Sachbeschädigung

Im Zeitraum von Samstag, 17.06.2023, und Sonntag, 18.06.2023, wurde ein Wohnwagen, welcher in der St.-Annen-Straße in Seesen abgestellt war, an der rechten Fahrzeugseite zerkratzt. Wer Hinweise zu den Taten geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Seesen unter der Telefonnummer 05381/944-0 in Verbindung zu setzen.

