Bürstadt (ots) - Bürstadt: Am Sonntag (28.08.) kam es gegen 20:30 Uhr auf der B47 in der Höhe von Bürstadt zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkws. Hierbei wurden fünf Personen verletzt. Ein BMW aus Pfungstadt, welcher mit vier Personen besetzt war, fuhr auf der B47 von Lorsch kommend in Richtung Worms. Auf Höhe von Bürstadt querte ein Reh die Fahrbahn. Der BMW bremste ab, um den Tier auszuweichen. Der dahinter ...

