Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Stedesdorf - Motorradfahrer schwer verletzt/Ochtersum - Unfall mit Verletzten

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Stedesdorf - Motorradfahrer schwer verletzt

Am Montagabend wurde ein Motorradfahrer bei einem Unfall in Stedesdorf schwer verletzt. Der 23-Jährige fuhr gegen 19.40 Uhr mit seiner Crossmaschine auf der Twietenser Straße, als er aus bisher ungeklärter Ursache von der Straße abkam. Er prallte gegen ein Verkehrsschild und landete auf dem daneben befindlichen Grünstreifen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Ochtersum - Unfall mit Verletzten

Am Montagnachmittag ereignete sich in Ochtersum ein schwerer Unfall. Ein 76-jähriger Autofahrer wollte gegen 17 Uhr von der Esenser Straße in den Brouker Weg abbiegen. Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr ein 25-jähriger dahinterfahrender Motorradfahrer auf den Opel auf. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der Zweiradfahrer schwer. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die 81-jährige Beifahrerin im Auto verletzte sich leicht. Die Straße war für ungefähr zwei Stunden gesperrt.

