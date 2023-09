Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Mann überwältigt/Aurich - erfolgreiche Personensuche/Krummhörn - Scheibe eingeschlagen/Wiesmoor - Auto zerkratzt/Aurich - Katze verletzt

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Mann überwältigt

Am Samstagabend meldeten mehrere Personen gegen 23.45 Uhr, dass eine männliche Person mit einem Messer durch die Osterstraße laufen würde. Die umgehend eingesetzten Polizeibeamten konnten kurze Zeit später die Person antreffen. Auf die Aufforderung, das Messer abzulegen, reagierte die Person nicht, sodass die Polizisten Pfefferspray einsetzten und den 41-Jährigen so überwältigen konnten. Er wurde in Polizeigewahrsam genommen und muss sich nun einem Strafverfahren verantworten.

Aurich - erfolgreiche Personensuche

Am Montagabend gegen 18.17 Uhr erhielt die Polizei die Nachricht, dass ein 84-jähriger Mann aus einem Auricher Pflegeheim in der Tannenbergstraße nicht mehr aufzufinden war. Da der Mann auf Medikamente angewiesen ist und orientierungslos war, wurde umgehend mit den Suchmaßnahmen begonnen. Hilfe erhielt die Polizei hierbei von ungefähr 80 Kräften der Feuerwehr, einem Drohnentrupp und der DLRG, da der Bereich des Ems-Jade-Kanals nicht ausgeschlossen werden konnte. Um 20.53 Uhr konnte der 84-Jährige bei einer wiederholten Absuche des Kellers im Seniorenheim wohlbehalten i angetroffen werden.

Krummhörn - Scheibe eingeschlagen

Am Wochenende wurde in der Gemeinde Krummhörn versucht, in eine Lokalität einzubrechen. Unbekannte Täter schlugen in der Zeit von Sonntagfrüh, 5.30 Uhr, bis Montag, 11 Uhr, die Scheibe einer Diskothek in der Straße Handelsring ein. Zu einem Einstieg in die Räumlichkeiten kam es aber nicht. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931 9210 in Verbindung zu setzen.

Wiesmoor - Auto zerkratzt

In Wiesmoor haben Unbekannte am Freitag ein Auto zerkratzt. In der Zeit von 9 Uhr bis 19 Uhr wurde der Lack der Fahrertür eines schwarzen Opel beschädigt. Das Auto stand zum Tatzeitpunkt auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in der Hauptstraße. Hinweise nimmt die Polizei Wiesmoor unter der Telefonnummer 04944 914050 entgegen.

Aurich - Katze verletzt

Unbekannte haben offenbar am Freitagabend, in der Zeit zwischen 20 Uhr und 23 Uhr mit einem Luftgewehr auf eine Katze geschossen. Tatort ist vermutlich die Umgebung der Glogauer Straße. Die Katze hat überlebt, musste aber tierärztlich behandelt werden. Personen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 606215.

