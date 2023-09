Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Esens - Unfallflucht auf Parkplatz

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Esens - Unfallflucht auf Parkplatz

Auf einem Parkplatz in Esens hat sich vergangenen Mittwoch eine Unfallflucht ereignet. Zwischen 16.10 Uhr und 16.30 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Autofahrer beim Ein- oder Ausparken auf einem Supermarktparkplatz an der Auricher Straße einen grauen Mercedes E 220 d. Der Daimler stand rückwärts in einer Parklücke und wurde am rechten Außenspiegel und an der Beifahrerseite beschädigt. Der Verursacher flüchtete unerlaubt von der Örtlichkeit. Die Polizei Esens bittet unter 04971 926500 um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell