Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Blomberg - Schwerer Unfall mit Motorroller

Westerholt - Nach Unfall geflüchtet

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Blomberg - Schwerer Unfall mit Motorroller

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Freitag in Blomberg ereignet. Gegen 18.20 Uhr fuhr ein 18-jähriger Rollerfahrer mit Sozia auf der Straße Herren Helmer. Er überquerte an einer Einmündung den Linienweg und übersah dabei offenbar einen 54-jährigen Autofahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Der 18-Jährige wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Auch ein Notarzt war im Einsatz. Die 16-jährige Sozia wurde nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt. Für die Verkehrsunfallaufnahme war die Straße vollgesperrt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Westerholt - Nach Unfall geflüchtet

Ein Autofahrer ist am Montag nach einem Verkehrsunfall in Westerholt geflüchtet. Gegen 7.45 Uhr fuhr der Unbekannte vom Grundstück des Rathauses nach links auf die Auricher Straße und missachtete hierbei die Vorfahrt eines Ford Transit. Der Fahrer des Ford Transit musste ausweichen und fuhr gegen einen Bordstein. An dem Transporter entstand Sachschaden. Der Autofahrer flüchtete mit seinem blauen Kombi von der Örtlichkeit, ohne eine Regulierung zu ermöglichen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Esens unter 04971 926500 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell