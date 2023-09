Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich-Wittmund für Samstag/Sonntag, 09./10.09.2023

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Aurich - Pkw kam von der Fahrbahn ab

In Middels kam es Samstag, gegen 12:45 Uhr, zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 72-jähriger Mann aus Aurich verletzt wurde. Der Fahrzeugführer fuhr mit seinem Pkw und Anhänger von Spekendorf auf die Westerlooger Straße auf, kam wenig später mit dem Fahrzeuggespann von der Fahrbahn ab und landete in dem linksseitigen Straßengraben. Aufgrund der Verletzungen wurde der Fahrer mit dem Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in die UEK Aurich verbracht. Aufgrund der Bergung des Fahrzeugs waren Einsatzkräfte etwa 2 Stunden vor Ort.

Altkreis Norden

Verkehrsgeschehen

Norden - Pedelecfahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Am Samstagvormittag, gegen 10:46 Uhr, kam es auf der Norddeicher Straße in Höhe des Gewerbegebiets zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 84-jähriger Hager schwer verletzt wurde. Der 84-jährige befuhr mit seinem Pedelec den Fahrradweg (Norddeicher Straße) in Fahrtrichtung Norddeich. Er beabsichtigte nach links über die Querungshilfe (Verkehrsinsel) die Norddeicher Straße zu überqueren und übersah aus unbekannten Gründen den von links kommenden, bevorrechtigten 57-jährigen PKW-Führer. Es kam zum Zusammenstoß. Der 84-jährige wurde mit dem Rettungswagen in das nahegelegene Krankenhaus verbracht. Der PKW-Führer wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Die Norddeicher Straße war während der Verkehrsunfallaufnahme teilweise voll gesperrt. Es werden dringend Zeugen zu dem Unfall gesucht. Diese werden gebeten sich bei der Polizei in Norden unter der Telefonnummer 04931/921-0 zu melden.

Kriminalitätsgeschehen

Dornum - Einbruch in Wohnmobil

In der Zeit von 11:15 bis 17:00 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter über ein Fenster unerlaubt Zutritt in ein Wohnmobil, welches sich auf dem Parkplatz an der Baltrum-Linie befand. Der Innenraum des Wohnmobils wurde durchsucht. Der unbekannte Täter entwendete u.a. Bargeld und ein Handy. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Norden unter der Telefonnummer 04931/921-0 zu melden.

Landkreis Wittmund

Verkehrsgeschehen

Dunum - Zusammenstoß zwischen Traktor und Pkw

Am Samstag, gegen 15:45 Uhr, befuhr ein 20-jähriger Mann aus Werdum mit einem Traktor den Kördelandsweg in Dunum. Der 20-Jährige beabsichtigte auf die K54 / Hauptstraße abzubiegen. Hierbei übersah er eine 27-Jährige aus Blomberg, die mit ihrem BMW vorfahrtberechtigt auf der Hauptstraße fuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Pkw, wodurch die 27-Jährige leicht verletzt wurde. Es entstand ein Schaden im fünfstelligen Bereich.

Kriminalitätsgeschehen

Schweindorf - zwei Körperverletzungen bei einer Veranstaltung

In Schweindorf kam es auf und nach einer Veranstaltung in der Nacht zu Sonntag zu zwei Körperverletzungen. Gegen 00:30 Uhr ereignete sich die erste Körperverletzung, als ein 26-Jähriger Esenser einem 26-jährigen Mitarbeiter des eingesetzten Sicherheitsdienstes mit der Faust in das Gesicht schlug. Der Esenser wurde danach von einem Familienangehörigen von einer Polizeidienststelle abgeholt. Um 03:25 Uhr kam es dann zum nächsten Einsatz. Ein 22-jähriger Mann aus der Samtgemeinde Esens schlug mehrfach mit der Faust auf einen 22-Jährigen Mann aus Holtriem ein. Der Esenser ließ erst von dem Mann aus Holtriem ab, als Zeugen eingriffen. Die beiden Männer müssen sich jetzt strafrechtlich verantworten. Der Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes und der 22-jährige Holtriemer wurden jeweils leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell