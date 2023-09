Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag, 09.09.2023

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Wiesmoor - Abbuchungen durch falschen Bankmitarbeiter

Am späten Mittwochnachmittag erhielt eine in Wiesmoor wohnende 32-jährige Frau eine SMS auf ihr Handy mit der Aufforderung der Aktualisierung ihrer Push-TAN-App, da ansonsten ihr Onlinekonto nicht weiter genutzt werden könnte. Hierzu sollte sie einen mitgesandten Link anklicken, was sie auch machte. Sie gab daraufhin, wie jetzt gefordert, eine Transaktionsnummer ein. Am Folgetag erhielt die Frau dann einen Anruf von einem angeblichen Mitarbeiter ihrer Bank. Da die tatsächliche Telefonnummer ihrer Bank bei ihr angezeigt wurde, erregte dies bei ihr keinen Argwohn. Der angebliche Bankmitarbeiter teilte ihr dann mit, dass angeblich zwei größere Bargeldsummen von ihrem Giro- und Tagesgeldkonto abgebucht worden seien. Diese könne er aber zurückholen. Allerdings müsse dies innerhalb von zwei Tagen geschehen, ansonsten wäre eine Rückbuchung nicht mehr möglich. Während des Telefonats erhielt sie augenscheinlich eine Anmeldemaske ihrer Bank, wo sie ihr Zugangspasswort für ihr Onlinebanking eingeben musste. Danach wurde das Gespräch beendet. Am nächsten Tag meldete sich eine tatsächliche Mitarbeiterin ihrer Bank und teilte ihr mit, dass ein höherer, vierstelliger Betrag von ihren Konten abgebucht worden war. Erst dann bemerkte sie, dass sie einem Betrug aufgesessen war. Die abgebuchte Summe konnte die Bankmitarbeiterin nicht mehr zurückholen, da dieses bereits als Echtzeitüberweisung ins Ausland transferiert wurde.

Aurich - Körperverletzung und Widerstand gegen Polizeivollzugsbeamte

Am späten Freitagabend kam es in Aurich in einem Einzelhandelsgeschäft zuerst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 24-jährigen aus Aurich stammenden Kunden und einer Mitarbeiterin. Als der 24-Jährige aus dem Geschäft verwiesen werden sollte, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen ihm, zwei weiteren aus Aurich stammenden Kunden des Einzelhandelsgeschäftes (30 und 34 Jahre alt) und dem 57-jährigen aus Aurich stammenden Filialleiter. Die drei waren der Angestellten des Einzelhandelsgeschäftes zu Hilfe gekommen. Alle vier Beteiligten der Schlägerei wurden leicht verletzt. Als die hinzugerufene Polizei vor Ort erschien, sollte der noch immer sehr aggressiv auftretende, leicht alkoholisierte 24-Jährige zur Verhinderung weitere Straftaten in den polizeilichen Gewahrsam genommen werden. Hierbei kam es zu einer Widerstandshandlung seitens des 24-Jährigen, wobei drei Polizeibeamte (31-Jahre, 38-Jahre und 47-Jahre) leicht verletzt wurden. Den Beschuldigten erwarten nun diverse Strafverfahren.

Aurich - weitere Widerstandshandlung

Am Freitagabend kam es zu einer weiteren Widerstandshandlung einer in Aurich wohnenden 30-jährige Frau. Der Polizei war eine offensichtlich alkoholisierte und verwirrte weibliche Person an der Leerer Landstraße in Aurich gemeldet worden. Die eingesetzten Polizeibeamten/Polizeibeamtinnen stellten beim Eintreffen dann fest, dass die 30-Jährige aufgrund ihres Zustandes nicht mehr wegefähig war, so dass sie in den polizeilichen Schutzgewahrsam genommen werden sollte. Als ihr dies eröffnet wurde, trat sie ohne Vorwarnung gegen den Oberschenkel einer 26-jährigen Polizeibeamtin und kratzte diese dann auch noch beim Ergreifen. Bei der Zuführung der Beschuldigten in den Polizeigewahrsam biss diese dann auch noch einer 24-jährigen Polizeibeamtin im Funkstreifenwagen in die Hand, welche zum Glück mit einem Handschuh geschützt war. Letztendlich musste die 30-Jährige aufgrund ihres Zustandes einer nahegelegenen Klinik zugeführt werden. Auch gegen sie wurde nun ein Strafverfahren eingeleitet.

Aurich - Beleidigung zum Nachteil von Polizeibeamten

Ebenfalls in der Freitagnacht, gegen 23:00 Uhr, wurde eine weitere hilflose Person auf dem Holzweg in Aurich gemeldet. Bei der Identitätsfeststellung beleidigte der angetroffene in Aurich wohnende 45-Jährige die eingesetzten Polizeibeamten/Polizeibeamtinnen dann auf das Übelste, sodass auch gegen diesen ein Verfahren eingeleitet wurde.

Aurich - versuchter schwerer Fahrraddiebstahl

Am Freitagabend, gegen 23:30 Uhr, wurde der Polizei gemeldet, dass offensichtlich zwei Personen in der Tannenbergstraße in Aurich versuchen würden, Schlösser von Fahrrädern mit einer Flex zu durchtrennen. Bei Eintreffen der Polizei bestätigten sich die Angaben des Mitteilers. Es waren zumindest die Schlösser von drei dort stehenden Fahrrädern durchtrennt worden. Die offensichtlich dafür benutzte Flex konnte ebenfalls aufgefunden werden. Allerdings war nur noch eine in Südbrookmerland wohnende 36-jährige männliche Person angetroffen worden, die zweite Person hatte sich bereits entfernt. Es werden nun Zeugen gesucht, die Hinweise zu dem zweiten Täter geben können, und die Eigentümer der Fahrräder. Diese melden sich bitte bei der Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 6060. Verkehrsgeschehen

Großefehn - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitagmittag wurde auf dem Postweg in Großefehn ein Pkw von der Polizei angehalten und kontrolliert. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 51-jährige, in Aurich wohnende Führer des Pkw keine Fahrerlaubnis besitzt. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Verfahren eingeleitet.

Aurich - ebenfalls Fahren ohne Fahrerlaubnis Am Freitagabend kontrollierte die Polizei auf der Esenser Straße in Aurich einen aus Aurich stammenden 15-jährigen Führer eines Kleinkraftrades. Da dieser nur eine für das Kleinkraftrad nicht ausreichende Mofa-Prüfbescheinigung vorweisen konnte, wurde auch hier die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren eingeleitet.

Südbrookmerland - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

In der Zeit von Donnerstag, 10:30 Uhr, und Freitag, 10:40 Uhr, fährt ein Pkw-Anhängergespann vermutlich rückwärts auf eine Privateinfahrt, welche sich im Storchenweg in Georgsheil befindet, um zu wenden. Hierbei wird der Metallzaun des dort wohnenden 53-Jährigen touchiert und beschädigt. Anschließend entfernt sich der Unfallverursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden gekümmert zu haben. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallflüchtigen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 6060 zu melden.

Südbrookmerland - Verkehrsunfall mit vier leichtverletzten Personen

Am Freitagnachmittag gegen 16:00 Uhr befahren drei Pkw hintereinander die Neue Straße in Moordorf in Richtung Auricher Straße. Als der vorne fahrende 41-jährige Südbrookmerländer seinen Pkw VW Golf verkehrsbedingt zum Stehen bringen musste, konnte der direkt da hinter fahrende, ebenfalls aus Südbrookmerland stammende 58-jährige Führer eines Opel Meriva sein Fahrzeug noch rechtzeitig zum Stehen bringen. Der da hinter fahrende, aus Norden stammende, 51-jährige Führer eines VW Polo bemerkte die Situation zu spät, sodass er auf den Opel Meriva auffuhr, welcher wiederum auf den davor befindlichen VW Golf aufgeschoben wurde. Hierdurch wurden der Führer des VW Polo, der Führer des Opel Meriva, der Führer des VW Golf und sein 69-jähriger aus Südbrookmerland stammende Mitfahrer leicht verletzt. Die entstandenen Schäden an den drei beteiligten Pkw werden auf eine Höhe von insgesamt 16000 Euro geschätzt.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

- Fehlanzeige -

Verkehrsgeschehen

Krummhörn - Betrunkener Fahrzeugführer

Am Samstagmorgen befuhr ein 31-Jähriger Krummhörner mit seinem PKW den Neuen Meedenweg, obwohl er zuvor auf einer Feierlichkeit Alkohol konsumiert hatte. Die Polizeibeamten stellen bei einem vor Ort durchgeführten Atemalkoholtest einen Wert von knapp über 1 Promille fest. Der Führerschein des 31-jährigen wurde sichergestellt und ihm droht nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Ladendiebstahl in Drogeriemarkt

Am Freitag, gegen 10:00 Uhr, wurde eine Mitarbeiterin einer Drogerie in der Brückstraße auf einen ausgelösten Alarm im Eingangsbereich aufmerksam. Der Alarm wurde durch einen 41-jährigen Wittmunder ausgelöst, der das Geschäft verlassen wollte, ohne einige Waren zu bezahlen. Der 41-Jährige muss sich strafrechtlich für den Diebstahl der Waren, im Wert einer zweistelligen Summe, verantworten.

Utarp - Diebstahl eines Rasenmähroboters

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag entwendeten Unbekannte einen Rasenmähroboter von einem Grundstück im Tranendeweg. Es entstand ein Schaden in mittlerer, dreistelliger Höhe. Hinweise nimmt die Polizei Wittmund unter der Telefonnummer 04462 9110.

Verkehrsgeschehen

Burhafe - Unfall im Kreuzungsbereich mit einer leicht verletzten Person

Auf der L10 / Abends fuhr am Freitagmorgen, gegen 08:40 Uhr, eine 79-jährige Frau aus der Samtgemeinde Esens, trotz einer Rotlicht-zeigenden Lichtzeichensignalanlage, mit ihrem Volkswagen in einen Kreuzungsbereich ein. Anschließend kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Renault einer 42-jährigen Auricherin, die bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich einfuhr. Die Auricherin verletzte sich bei dem Unfall leicht. Es entstand ein Schaden in fünfstelliger Höhe.

Neuharlingersiel - Unfall mit drei leicht verletzten Personen

Am Freitagnachmittag, gegen 16:30 Uhr, ereignete sich auf der "Großholum Dorfstraße" ein Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen. Ein 56-jähriger Neuharlingersieler befuhr mit seinem Volkswagen die Straße in Richtung Esens und beabsichtigte nach links abzubiegen. Hierbei übersah der 56-Jährige den entgegenkommenden Volkswagen einer Familie aus Holtriem. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch sich die Familie aus Holtriem, zwei Frauen im Alter von 42- und 17-Jahren und ein 10-Jähriger, leicht verletzten. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf eine fünfstellige Summe.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell