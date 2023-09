Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Haustür beschädigt

Aurich - Einbrecher kamen übers Dach

Norden - Zeugen nach Einbruch gesucht

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Haustür beschädigt

In der Linteler Straße in Norden kam es am Wochenende zu einer Sachbeschädigung. Gegen 21 Uhr wurde auf bislang unbekannte Art und Weise die Glasscheibe einer Haustür beschädigt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Aurich - Einbrecher kamen übers Dach

In einer Berufsschule in Aurich, Am Schulzentrum, kam es am Wochenende zu einem Einbruch. Unbekannte kletterten nach ersten Erkenntnissen zwischen Freitagabend und Montagmorgen auf das Dach der Schule und verschafften sich von dort gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude. Ob etwas entwendet wurde, wird noch ermittelt. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Norden - Zeugen nach Einbruch gesucht

Am Donnerstagabend haben Unbekannte einen Einbruch in Norden begangen. Die Täter haben sich gegen 23.15 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Behördengebäude in der Straße Am Sportplatz verschafft. Sie entwendeten Elektrokleingeräte und flüchteten im Anschluss. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder Beobachtungen gemacht machen, werden gebeten, sich mit der Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931 9210 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell