Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Ein Motorradfahrer ist am Sonntag bei einem Verkehrsunfall in der Gemeinde Krummhörn schwer verletzt worden. Der 28-Jährige fuhr gegen 17.45 Uhr auf der Greetsieler Straße in Richtung Eilsum und stürzte aus noch ungeklärter Ursache in einer Kurve. Er kam nach links von der Fahrbahn ab und landete in einem Straßengraben. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden liegt im fünfstelligen Euro-Bereich. Wie es zu dem Unfall kam, wird noch ermittelt.

In der Straße Burggraben in Norden kam es am Freitag zu einer Unfallflucht. Gegen 13.15 Uhr fuhren zwei Kinder mit ihren Fahrrädern auf dem Radweg der Straße, als zwei jugendliche Radfahrer sich von hinten näherten und überholen wollten. Beim Überholen kollidierten die beiden Jugendlichen mit den Kindern. Alle Beteiligten stürzten und eines der Kinder wurde leicht verletzt. Ohne eine Regulierung zu ermöglichen, fuhren die Jugendlichen weiter in Richtung Bahnhof. Die Polizei sucht nun die beiden Jugendlichen sowie Zeugen des Unfalls, insbesondere zwei Frauen, die an der Unfallstelle noch mit der Mutter des verletzten Kindes gesprochen haben. Hinweise nimmt die Polizei Norden unter 04931 9210 entgegen.

Nach einem Vorfall auf einem Tankstellengelände in Wirdum sucht die Polizei die Fahrerin eines blauen Opel Corsa. Am Freitag gegen 14.20 Uhr rangierte die Unbekannte mit ihrem Fahrzeug auf dem Tankstellengelände an der Loppersumer Straße und fuhr gegen eine im Boden befindliche Tankklappe. Die Klappe schlug gegen den Kopf eines Tankwarts. Der Tankwart, der die Tankstelle zu dieser Zeit mit Diesel belieferte, wurde verletzt. Es soll vor Ort dann zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen der Autofahrerin und dem Mann gekommen sein. Anschließend fuhr die Frau davon, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Nach einem unklaren Verkehrsunfall in Dornum bittet die Polizei um Mithilfe. Bereits am Donnerstag gegen 16.40 Uhr stürzte auf der Buterhusener Straße ein alkoholisierter Fahrradfahrer und wurde verletzt. Er musste im Krankenhaus behandelt werden. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Die Polizei bittet Beteiligte oder Zeugen, die weitere Angaben zu dem Geschehen machen können, sich unter 04931 9210 zu melden.

Am Samstag hat sich auf einem Parkplatz in Aurich eine Unfallflucht ereignet. Vor einer Bankfiliale am Marktplatz touchierte ein bislang Unbekannter zwischen 16 Uhr und 16.45 Uhr einen Kia ProCeed mit orangefarbener Folierung. Der Wagen wurde am rechten Außenspiegel beschädigt. Ohne eine Regulierung zu ermöglichen, flüchtete der Verursacher. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

