POL-SE: Henstedt-Ulzburg - Parkender Pkw beschädigt

Bad Segeberg (ots) - Eine Streife der Polizeistation Henstedt-Ulzburg hat am Montagabend (02.01.2022) einen Pkw gestoppt, gegen den der Verdacht der Trunkenheit geäußert worden war. Um 19:35 Uhr meldeten Verkehrsteilnehmer den Verdacht der Trunkenheit auf einen Citroen, der in der Hamburger Straße in Henstedt-Ulzburg unterwegs war. Aufgrund eines fehlenden Reifens ...

mehr