POL-SE: Bad Bramstedt - Zeugen nach Bedrohung gesucht

Bad Segeberg (ots) - Über den Jahreswechsel ist es in Norderstedt und Groß Kummerfeld zu Einbrüchen in Wohnhäuser gekommen. In der Rehmkoppel in Groß Kummerfeld kam es am Samstagabend um 22:30 Uhr zu einem Einbruchsversuch in ein Einfamilienhaus bei dem die Alarmanlage ausgelöst wurde. Der/die Unbekannten gelangten nicht in das Gebäude. Ein Zeuge hatte in der Nacht einen Kleinwagen besetzt mit zwei Männern in der ...

mehr