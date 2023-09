Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Hage - Unfallflucht/Norden - Nach Unfall geflüchtet/Lütetsburg - Zeugen nach Unfallflucht gesucht/Norden - Unerlaubt entfernt

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Hage - Unfallflucht

Am Sonntag entfernte sich ein Unfallverursacher in Hage unerlaubt. In der Zeit von 17.20 Uhr bis 18 Uhr stieß ein derzeit unbekannter Autofahrer gegen den vorderen rechten Kotflügel eines grünen Opel. Dieser stand zum Unfallzeitpunkt auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Hauptstraße. Der Verursacher entfernte sich anschließend, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Hinweis nimmt die Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931 9210 entgegen.

Norden - Nach Unfall geflüchtet

Am Dienstag ist ein Autofahrer nach einem Unfall in Norden geflüchtet. In der Zeit von 9.15 Uhr bis 9.30 Uhr stieß der derzeit unbekannte Autofahrer gegen einen grauen Mazda. Durch den Zusammenstoß wurde das Auto am vorderen rechten Kotflügel beschädigt. Der Verursacher verließ die Unfallstelle, ohne sich um eine Regulierung des Schadens zu kümmern. Unfallort ist der Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in der Gewerbestraße. Hinweise bitte an die Polizei Norden unter der Telefonnummer 049431 9210.

Lütetsburg - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

In Lütetsburg kam es am Sonntag zu einer Unfallflucht. Nach ersten Erkenntnissen stieß in der Zeit von Sonntag, 18 Uhr, bis Montag, 9.30 Uhr, ein derzeit unbekanntes Fahrzeug beim Wenden gegen das Heck eines schwarzen Skoda. Das Auto stand zu diesem Zeitpunkt auf einer privaten Auffahrt in der Landstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931 9210 entgegen.

Norden - Unerlaubt entfernt

Am Wochenende hat es eine Unfallflucht in Norden gegeben. Ein grauer Ford war in der Zeit von Samstag, 16 Uhr, bis Sonntag, 17 Uhr, am Straßenrand des Funkewegs abgestellt. In diesem Zeitraum fuhr ein unbekannter Autofahrer gegen die vordere Stoßstange des Ford und ist anschließend geflüchtet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931 9210 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell