Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Marienhafe - Fenster eingeschlagen/Aurich - Rücklicht beschädigt/Norden - Mehrere Sachbeschädigungen

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Marienhafe - Fenster eingeschlagen

In Marienhafe kam es zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte Täter haben in der Zeit von Montag, 16.30 Uhr, bis Dienstagfrüh, 8.15 Uhr, das Fenster eines Pflegedienstes in der Straße Am Markt eingeschlagen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Marienhafe unter der Telefonnummer 04934 910590 entgegen.

Aurich - Rücklicht beschädigt

Am Dienstag kam es in Aurich zu einer Sachbeschädigung. In der Straße Am Schulzentrum wurde in der Zeit von 7.40 Uhr bis 15.45 Uhr auf unbekannte Art und Weise das Rücklicht eines schwarzen VW Polo zerbrochen. Das Auto war zum Tatzeitpunkt auf dem Parkplatz einer Schule geparkt. Hinweise nimmt die Polizei Aurich unter 04941 606215 entgegen.

Norden - Mehrere Sachbeschädigungen

Mehrere Jugendliche haben am Dienstagabend in Norden randaliert. In den Straßen Lehmweg und Lange Riege wurden nach ersten Erkenntnissen mehrere Autos und Gartenzäune beschädigt Zudem wurde ein Gullydeckel ausgehoben. Die Polizei stellte vor Ort als Tatverdächtige eine Gruppe Jugendlicher fest. Es wurden diverse Strafanzeigen gefertigt.

