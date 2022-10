Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna, Iserlohner Straße, Wohnungseinbruchsdiebstahl, Täter schlagen Fensterscheibe ein.

Unna (ots)

Am Freitag den 21.10.2022 in der Zeit zwischen 18:50 Uhr und 23:40 Uhr schlugen unbekannte Täter mittels eines Pflastersteins die Scheibe einer Terrassentür ein und entriegelten so die Tür zu einem Dreifamilienhaus an der Iserlohner Straße. Die Täter gelangten in die unterste Wohnung des Gebäudes und entwendeten dort Schmuck (Ohrringe und Halsketten). Zur Tatzeit waren die Eigentümer nicht im Hause.

Die Täter verließen das Haus über die Tür zum Wintergarten. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben oder sonst Angaben zu dem Fall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache in Unna unter der Rufnummer 02303 921 3120 oder bei der Leitstelle der Polizei Unna unter Tel: 02303 921 0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell