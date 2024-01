LPI-EF: Einbrecher festgenommen

Erfurt (ots) - Diebe schlugen zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen in einer Erfurter Pension zu. In der Altstadt hatten sie den Schlüsselkasten der Unterkunft aufgebrochen. Dadurch gelangten die Täter mit den gestohlenen Schlüsseln nicht nur in das Gebäude, sondern auch in ein Pensionszimmer. Ohne entdeckt zu werden, ließen die Einbrecher einen Fernseher, mehrere Handtücher und ein schwarz/rotes Mountainbike der Marke Scott verschwinden. Zum Wert der Beute kann ...

