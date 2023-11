Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Brand eines Kleintransporters

Neuhaus am Rennweg (ots)

Am Dienstag, gegen 07.30 Uhr, kam es in Neuhaus am Rennweg in der Schwarzburger Straße zum Brand eines Transporters. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es vermutlich aufgrund eines technischen Defektes im Motorbereich zu dem Brand. Der 55-jährige Fahrer konnte das Feuer zum Glück noch selbst löschen. Das Fahrzeug hatte Sauerstoffflaschen geladen. Zur Absicherung kam die Feuerwehr zum Einsatz, die Straße war vorübergehend voll gesperrt. Am Transporter entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 7000,-Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Der Fahrer blieb unverletzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell