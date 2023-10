POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person und hohem Sachschaden in Ganderkesee

Delmenhorst (ots) - Bereits am Freitag, 06. Oktober 2023, sind aufmerksame Zeugen auf einen möglichen Diebstahl in Ganderkesee aufmerksam geworden, haben einen Tatverdächtigen verfolgt und dadurch die Festnahme ermöglicht. Gegen 10:15 Uhr hielt sich eine 56-jährige Frau aus Ganderkesee in einem Discountmarkt in ...

mehr