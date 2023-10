Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Diebstahl eines Portemonnaies in einem Supermarkt in Ganderkesee +++ Zeugen ermöglichen die Festnahme des Tatverdächtigen

Delmenhorst (ots)

Bereits am Freitag, 06. Oktober 2023, sind aufmerksame Zeugen auf einen möglichen Diebstahl in Ganderkesee aufmerksam geworden, haben einen Tatverdächtigen verfolgt und dadurch die Festnahme ermöglicht.

Gegen 10:15 Uhr hielt sich eine 56-jährige Frau aus Ganderkesee in einem Discountmarkt in der Lange Straße in Ganderkesee auf. Sie bemerkte, dass eine männliche Person ihr Portemonnaie an sich genommen hatte und machte lautstark auf den Diebstahl aufmerksam. Der Mann warf den Geldbeutel daraufhin unter ein Regal und floh aus dem Markt. Ihm folgte eine Mitarbeiterin des Marktes. Auf dem Parkplatz sahen zwei Männer aus Ganderkesee, 40 und 50 Jahre alt, den laufenden Mann und die ihn verfolgende Frau. Sie folgten beiden Personen mit ihrem Auto in Richtung eines Schulgeländes in der "Lange Straße". Dort stiegen sie aus und stellten den Mann hinter der Schule. Gemeinsam mit der Mitarbeiterin brachten sie den Mann zurück zum Markt.

Die verständigten Beamten der Polizei nahmen den Mann im Markt in Empfang. Der 36-jährige Tatverdächtige war im Besitz einer größeren Menge Bargeld, schon häufiger durch die Begehung von Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten und verfügte nicht über einen festen Wohnsitz. Gegen ihn leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls ein. Im Rahmen des sogenannten beschleunigten Verfahrens wurde der Mann am Samstag, 07. Oktober 2023, einem Haftrichter vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg erließ dieser einen Haftbefehl gegen den 36-Jährigen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell