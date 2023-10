Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Straßenverkehrsgefährdung durch alkoholisierten Fahrzeugführer in Hude ++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 07.10.2023, wurde der Polizei durch Verkehrsteilnehmer gegen 17:00 Uhr ein Pkw mitgeteilt, der die Freiherr-von-Münnich- Straße in Hude in auffälliger und gefährdender Weise befahren würde. So sei der Pkw bereits mehrfach auf die Gegenfahrbahn geraten, wo es beinahe zu einem Zusammenstoß mit dem Gegenverkehr gekommen sei. Der betreffende Pkw konnte nachfolgend einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, in deren Verlauf bei dem 38-jährigen Fahrzeugführer aus Hude eine Atemalkoholkonzentration von 1,93 Promille festgestellt wurde. Auf Grundlage des Ermittlungsverfahrens wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde beim Beschuldigten eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Von der Polizei bislang nicht erfasste Zeugen oder gefährdete Personen werden gebeten, sich bei der Polizei Hude unter der Tel.-nr. 04408/809030 zu melden.

