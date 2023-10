Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Stadland: Schwerer Verkehrsunfall mit zwei tödlich Verletzten und drei schwer verletzten Personen unter Beteiligung von fünf Fahrzeugen.

Delmenhorst (ots)

Der 60-jährige Fahrer eines Porsche befährt die B212 in Stadland in Fahrtrichtung Nordenham. In Höhe Abschnitt 235, Station 1,2 (zw. den Abfahrten Rodekirchen und B437-Varel) ist die B212 in Fahrtrichtung Nordenham zweispurig (Hauptfahrstreifen und Überholfahrstreifen). Der 60-Jährige überholt hier bei regennasser Fahrbahn eine Fahrzeugkolonne und verliert aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Pkw gerät in den Gegenverkehr und kollidiert mit einem PKW VW T-ROC, der die B212 in FR Brake (einspurig) befährt. Der VW ist mit vier Personen besetzt. Durch den Zusammenstoß werden der Fahrer des Pkw (79 Jahre aus Butjadingen) und der Mitfahrer auf der Rückbank hinten rechts (82 Jahre aus Iserlohn) tödlich verletzt. Die Beifahrerin (74 Jahre aus Butjadingen) sowie die Mitfahrerin auf der Rückbank hinten links erleiden schwere Verletzungen. Der 60-jährige Fahrer des Porsche wird ebenfalls schwer verletzt. Die verletzten Personen werden mittels Rettungshubschrauber und RTW in umliegende Krankenhäuser verbracht. Durch die Wucht des Aufpralls werden der Porsche und der VW einige Meter geschleudert und kollidieren mit dem VW Arteon, dessen Fahrer (50 Jahre aus Bremerhaven) leicht verletzt wird. Darüber hinaus kommt es zum Zusammenstoß mit einem Gespann aus Pkw (VW-Transporter) und Pferdeanhänger (lediglich Sachschaden). Ein weiteres Fahrzeug fährt durch das Trümmerfeld und wird beschädigt. Die Bundestraße wird zwecks Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten ab 10:35 Uhr vollgesperrt. Ableitungsmaßnahmen erfolgen durch die Straßenmeisterei Nordenham. Die Vollsperrung dauert an.

