POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in Einfamilienhaus in Hatten

Trunkenheitsfahrt mit Verkehrsunfallflucht in Dötlingen

Delmenhorst (ots)

Landkreis Oldenburg: Hatten: Einbruch in EFH Am Freitag, den 06.10.2023, ca. 16:30 - 22:45 Uhr, ist es in Hatten im Bereich Tempelbergsheide zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam über die Terrassentür Zutritt zu dem Haus, durchsuchten mehrere Räume und entwendeten Wertgegenstände. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Wardenburg unter 04407-716350 entgegen.

Landkreis Oldenburg: Dötlingen: Trunkenheitsfahrt mit Verkehrsunfall

Am Freitag, den 06.10.2023, gegen 23:00 Uhr, kam es in Dötlingen zu einem Verkehrsunfall. Der 21-jährige Fahrer eines Opel Meriva aus Wildeshausen befuhr den Hunteweg in Richtung Rastanlage und kam dabei nach links von der Fahrbahn ab. Dabei überschlug sich der Pkw und blieb im Grünstreifen liegen. Im Anschluss entfernte sich der Fahrer zunächst von der Unfallstelle. Bei der späteren Unfallaufnahme konnte eine Alkoholbeeinflussung von 1,15 Promille festgestellt werden. eine weitere Überprüfung ergab, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Es wurde eine Blutprobe durchgeführt und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizei Wildeshausen unter 04431-9410 zu melden.

