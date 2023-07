POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg/Polizeistation Vienenburg:

Polizeiinspektion Goslar

Verkehrsunfall mit Flucht in Goslar-Wiedelah:

Am 05. Juli 2023, zwischen Mitternacht und 01.00 Uhr kam es in der Siedlerstraße in Wiedelah zu einem Verkehrsunfall mit unerlaubten Entfernen vom Unfallort. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer kam aus bisher ungeklärter Ursache im verkehrsberuhigten Bereich mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit der rechten Fahrzeugfront gegen den am rechten Fahrbahnrand parkenden roten Pkw Peugeot. Hier verursachte er einen erheblichen Sachschaden am Heck des Peugeot. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 10000,- Euro. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern und ohne seiner Pflicht als Unfallbeteiligter nachzukommen. Bei dem verursachenden Pkw handelt es sich vermutlich um einen weißen Kleinwagen. Aufgrund des Schadensbildes am parkenden Pkw ist von einem erheblichen Sachschaden beim flüchtigen Fahrzeug an der rechten Fahrzeugfront auszugehen. Zeugen, die Hinweise zum Unfall bzw. Verursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Verkehrsunfall mit Trunkenheit im Straßenverkehr:

Am Mittwoch, den 05.07.2023, gegen 01:07 Uhr, befuhr ein 56jähriger Fahrradfahrer die Goslarer Straße in Vienenburg in Richtung Wiedelah. In Höhe der Hausnummer 19 übersah er den Bordstein eines Gehweges und stürzte. Durch den Sturz verletzte er sich allerdings schwer und wurde durch die hinzugezogenen Rettungskräfte ins Krankenhaus gebracht. Während der Sachverhaltsaufnahme vor Ort stellten die Beamten jedoch fest, dass der Mann aus Vienenburg erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test mit dem Atemalkoholmessgerät ergab einen Wert von 1,32 Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme veranlasst. Das Herrenrad wurde an einer Straßenlaterne vor dem Haus Nr. 18 angeschlossen. Bei späterer Nachschau wurde festgestellt, dass das Fahrrad nicht mehr am Abstellort stand und vermutlich entwendet wurde. Wer Hinweise zum Diebstahl geben kann melde sich bitte bei der Polizei in Bad Harzburg unter 05322-911110 oder Vienenburg unter 05324-787490.

