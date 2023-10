POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Diebstahl aus Pkw in Dötlingen/Brettorf ++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots) - Der 60-jährige Fahrer eines Porsche befährt die B212 in Stadland in Fahrtrichtung Nordenham. In Höhe Abschnitt 235, Station 1,2 (zw. den Abfahrten Rodekirchen und B437-Varel) ist die B212 in Fahrtrichtung Nordenham zweispurig (Hauptfahrstreifen und Überholfahrstreifen). Der 60-Jährige ...

mehr