Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Autoscheiben eingeschlagen

Ludwigshafen (ots)

In der Bismarckstraße gelang es Unbekannten am Sonntag (13.08.2023, zwischen 19 Uhr und 19:40 Uhr) in einen Golf einzudringen. Sie dürften über die Beifahrertür, die sich nicht verschließen lässt, in das Fahrzeug gelangt sein. Aus dem Auto stahlen sie eine Handtasche. In dieser befand sich auch etwa 25 Euro Bargeld.

Nichts entwendet wurde aus einem Mercedes der zwischen dem 12.08.2023, 17 Uhr, und dem 13.08.2023, 16 Uhr, in der Lisztstraße parkte. Unbekannte hatten auch hier eine Scheibe eingeschlagen. Der entstandene Schaden wird auf 450 Euro geschätzt.

Dass es sich um einen Einbruchsversuch handelt, davon muss auch im Falle einer eingeschlagenen Fensterscheibe eines parkenden Autos im Zedtwitzhof ausgegangen werden. Die Unbekannten verursachten am Fahrzeug einen Sachschaden von etwa 300 Euro, konnten jedoch nichts entwenden. Die Tatzeit dürfte zwischen dem 12.08.2023, 19:30 Uhr, und dem 13.08.2023, 13:30 Uhr liegen.

In allen drei Fällen bittet die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 um sachdienliche Hinweise, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Auto-Einbrecher haben es in der Regel besonders auf Navigationsgeräte, Mobiltelefone, Notebooks sowie sonstige zurückgelassene Wertsachen wie Handtaschen oder Kleidung mit Scheckkarten, Papieren und Bargeld abgesehen. Es ist davon auszugehen, dass die Täter die Parkplätze beobachten und kurz nach Abstellen eines Pkw sofort agieren. Aus diesem Grund ist besonders in der dunklen Jahreszeit in den Abendstunden erhöhte Sorgfalt beim Abstellen und Verlassen des eigenen Fahrzeugs geboten. Verschließen Sie Ihr Fahrzeug auch bei kurzer Parkdauer und überprüfen Sie den Schließzustand. Achten Sie beim Verlassen des Fahrzeugs auf verdächtige Personen in Ihrem Umkreis. Lassen Sie keine Wertgegenstände sichtbar im Fahrzeug zurück. Selbst bei Kleinstgegenständen, ergibt sich ein Anreiz für den Täter.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell