Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fensterscheiben beschädigt

Ludwigshafen (ots)

Mehrere Fensterscheiben einer Schule in der Schlesier Straße wurden durch bislang Unbekannte stark beschädigt. Dies wurde der Polizei am Sonntag, 13.08.2023, gegen 12:30 Uhr gemeldet. Hinweise darauf, dass die Unbekannten auch in das Gebäude eindrangen, ergaben sich nicht. Die genaue Schadenshöhe der Sachbeschädigung wird aktuell ermittelt.

Sie haben etwas Ungewöhnliches beobachtet oder gehört? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell