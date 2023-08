Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zeugen nach Gefährdung des Straßenverkehrs und Körperverletzung gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Samstag, 12.08.2023, gegen 17:00 Uhr, fuhren zwei Pkw nebeneinander auf der B44 in Fahrtrichtung Innenstadt. Im Bereich Kaiserwörthdamm/ Shellstraße wirbelte der Pkw eines 25-Jährigen während der Fahrt Wasser einer großen Pfütze auf. Das aufgewirbelte Wasser spritzte in das geöffnete Seitenfenster des daneben befindlichen Pkw eines 31-Jährigen aus Limburgerhof. Der 31-Jährige zwang daraufhin den 25-jährigen "Verursacher" zum Anhalten und blockierte seinen Pkw mit einem riskanten Fahrmanöver. Anschließend drang er mit Gewalt in sein Fahrzeug ein und schlug auf ihn ein. Der 25-Jährige aus Erbach im Odenwald wurde durch die Schläge leicht verletzt. Den Aggressor aus Limburgerhof erwartet nun unter anderem ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Körperverletzung.

Da beide Fahrspuren des Kaiserwörthdamms in Fahrtrichtung Innenstadt durch die beiden beteiligten Fahrzeuge blockiert wurden, mussten zahlreiche Verkehrsteilnehmer über den Gegenverkehr ausweichen.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 telefonisch (0621 963-2122) oder per E-Mail (piludwigshafen1@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

