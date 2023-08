Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Betrugsversuch scheitert

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwoch (09.08.2023) erhielt ein 59-Jähriger eine SMS eines unbekannten Absenders. Die Person gab sich hierbei als Kind des Geschädigten aus und forderte ihn auf, die Nummer abzuspeichern und via WhatsApp anzuschreiben. Der 59-Jährige erkannte die Masche und fiel auf den Betrugsversuch nicht herein.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

- Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab.

- Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach.

- Geldüberweisungen über WhatsApp und andere Messenger sollten immer misstrauisch machen und überprüft werden.

- Achten Sie auf die Sicherheitseinstellungen Ihres verwendeten Nachrichtendienstes.

- Sollten Sie eine solche Nachricht erhalten, informieren Sie Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle oder melden Sie den Sachverhalt über unserer Online-Wache: www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/

- Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel.: 0621 963-1515, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen kann. Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell