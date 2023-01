Polizei Mettmann

POL-ME: Sachschaden nach Unfall mit fünf Fahrzeugen - Ratingen - 2301062

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Mettmann (ots)

Am Montagmorgen (16. Januar 2023) ist es in Ratingen-Zentrum auf dem Wilhelmring zu einem Auffahrunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen gekommen. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Das war nach ersten Erkenntnissen geschehen:

Gegen 7.45 Uhr waren die fünf beteiligten Fahrzeuge auf dem Wilhelmring in Ratingen auf Höhe der Hausnummer 3 in Richtung Bahnstraße unterwegs. Die Fahrerin eines 1er BMW befand sich mit ihrem Fahrzeug auf der rechten Spur und wechselte plötzlich auf die mittlere Spur. Möglicherweise wurde der BMW durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug auf die mittlere Spur gedrängt.

Durch den plötzlichen Spurwechsel beschädigte der BMW einen Toyota Proace und schob einen Audi A3 auf einen davor stehenden VW Caddy. Ein dahinter fahrender VW Polo konnte aufgrund der plötzlich abbremsenden Fahrzeuge nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Toyota Proace auf. Es entstand ein Gesamtschaden an allen beteiligten Fahrzeugen in Höhe von mindestens 17.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. Zeugen, die ebenfalls einen unbekannten silbernen Pkw zur Unfallzeit wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Ratingen unter der Nummer 02102 9981-6210 zu melden.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell