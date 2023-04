Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Trunkenheitsfahrt endet für den Fahrer (und Auto) unglücklich

Koblenz (ots)

Am Sonntag, 23.04.2023, gegen 01.30 Uhr, meldete sich ein Autofahrer bei der Polizei, er würde mit seinem Kleintransporter in Ehrenbreitstein in der Arenberger Straße stehen. Zuvor sei er von einem anderen PKW geschnitten worden, er habe ausweichen müssen, sei dadurch verunfallt und sein Fahrzeug könne nicht mehr weiterfahren. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten der PI Koblenz 1 deutlichen Alkoholgeruch beim Fahrer fest. Zudem passte der geschilderte Hergang nicht zur Situation vor Ort. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,69 Promille. Und er eigentliche Unfall hatte sich im Glockenwegtunnel ereignet. Hier war der trunkene Fahrer links gegen eine Betontrennwand gefahren. Hierbei hatte er sich den Lack zerkratzt und die Reifen auf der Fahrerseite beschädigt. Er kam dann noch bis zur Arenberger Straße, wo inzwischen der linke Vorderreifen platt war und er hintere linke Reifen sich vom Auto gelöst hatte. Hierdurch wurden die Bremsscheibe und auch die Achse beschädigt und seine FAhrt damit beendet.

Der Führerschein des Fahrers wurde sichergestellt, es wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

