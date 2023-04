POL-PPKO: Sachbeschädigung durch Graffiti an 20 Gebäuden in der südlichen Vorstadt

Koblenz (ots) - Am Freitag, 21.04.2023, gegen 13.30 Uhr, verunfallten insgesamt 4 PKW auf der Europabrücke in Fahrtrichtung "stadtauswärts". Ein unachtsamer Autofahrer fuhr auf einen im Stau stehenden PKW auf. In Folge schob er insgesamt drei weitere PKW aufeinander. Verletzt wurde hierbei zum Glück niemand. Zuvor hatten sich die Fahrzeuge auf der Brücke aufgrund hohen Verkehrsaufkommens gestaut. Die Europabrücke ...

